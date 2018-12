Williams träumt vom Doppel wie Real Madrid

Weißwürste oder eine bayerische Ente mit Knödel und Blaukraut – Bayerns Starbasketballer Derrick Williams findet das „fantastisch“. An der Seite von Weltstar LeBron James kämpfte der Amerikaner im vergangenen Jahr noch um den Titel in der NBA, jetzt führt der 27-Jährige die Münchener Meistermannschaft mit an.

„Ich suchte einen lebenswerten Ort mit den bestmöglichen Basketball-Bedingungen – und dafür war München perfekt“, sagt der Forward. „In der Euroleague wird sehr guter Basketball gespielt. Nach ein paar wechselhaften Jahren wollte ich mich wieder auf mein Spiel konzentrieren und mich weiterentwickeln.“

Williams, erprobt in 428 Partien in der NBA als stärkster Liga der Welt, ist überraschend schnell angekommen in der Bundesliga und der weltweit prominenteste Vertreter der Spielklasse. Gleich zweimal will er seine Münchner im Topduell vor Weihnachten zu Siegen gegen den derzeit größten Rivalen führen. Am Sonntag (15 Uhr) kommt Alba Berlin zum Ligagipfel, am 23. Dezember geht’s an selber Stelle im Pokal ums Weiterkommen. „Er hat wirklich guten Zug zum Korb. Er ist sehr schnell und kann ein Spiel gut lesen“, sagt der Berliner Luke Sikma über Williams. „Auf ihn müssen wir besonders aufpassen.“

Sieben Jahre spielte der US-Profi in der NBA, nachdem er 2011 als Nummer 2 in der Talenteziehung ausgewählt worden war. Die ganz großen Erwartungen konnte Williams in den USA nie erfüllen, im vergangenen Jahr machte er sogar einen sportlichen Abstecher nach China. Über eine Kurz-Anstellung bei den Los Angeles Lakers ging es dann nach Bayern. „Rund um Weihnachten wird meine Familie aus den USA kommen, dann werden wir ein paar schöne Dinge unternehmen, mal in die Berge fahren und Ausflüge machen“, verriet er seine Festtagspläne.

Mit 12,5 Punkten pro Bundesligaspiel ist Williams zweitbester Bayern-Werfer, 20 Zähler bei der Partie gegen Bonn im Oktober sind seine Bestleistung. Dazu holt er durchschnittlich 4,3 Rebounds. „Meine persönlichen Statistiken haben mich noch nie allzu sehr interessiert. Ich will mit meinen Kollegen gewinnen, nur darum geht’s“, sagt der 27-Jährige. „In der NBA hat jedes Team ein, zwei Superstars, auf denen der gesamte Fokus liegt. Ob man gewinnt oder verliert, hängt oft nur von diesen beiden ab. In Europa ist Basketball dagegen wirklich Teamsport. Alle fünf Spieler müssen für den Sieg zusammenarbeiten. Das gefällt mir viel besser, weil ich immer ein Teamplayer war.“

Athletik als Trumpf

Nach der Verletzung von Bayern-Center Devin Booker dürfte Williams noch mehr unter dem Korb gefordert sein. „Wir haben mehrere Spieler, die auf seiner Position spielen können“, sagt Trainer Dejan Radonjic. Leon Radosevic und Kapitän Danilo Barthel werden dort gebraucht, aber auch Williams wird wegen seiner Athletik dort eine Rolle spielen. „Wir sind einfach wahnsinnig erfreut über die Möglichkeit, mit so einem guten Spieler arbeiten zu dürfen“, hatte Bayerns Sportdirektor Daniele Baiesi schon bei der Verpflichtung des Amerikaners gelobt.

Eine Vision hat Williams, der nach eigenen Worten schon seit vielen Jahren auch Fan der Bayern-Fußballer ist, auch. Und diese dürfte Thomas Müller, Robert Lewandowski & Co. freuen. „Mein Traum wäre es, mit Bayern das zu schaffen, was Real Madrid im Sommer gelungen ist: Die Basketballer gewinnen die Euroleague, die Fußballer die Champions League.“