Williams in Auckland im Einzel- und Doppelfinale

In Ravensburg gibt es kaum Verkehrsunfälle, weil Autofahrer bei Rot über die Ampel fahren. Daher hat die Stadt den letzten verbliebenen Rotlichtblitzer beim Bahnhof abgebaut.

Der alte Starenkasten an der Ecke Georgstraße/Bahnhofsplatz war legendär in Ravensburg. Wer die Innenstadt von Norden nach Süden durchquerte, musste unweigerlich an dem Rotlichtblitzer vorbei, was vor allem nach der Verschärfung der Straßenverkehrsordnung Eindruck machte.