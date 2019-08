„Will der Fiorentina helfen“: Ribéry in Florenz vorgestellt

Franck Ribéry ist „sehr motiviert“ und „hungrig“ in sein Abenteuer beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz gestartet. An das Duell mit dem fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Juventus Turin denkt der Franzose aber noch nicht.

„Ich möchte nicht der Konkurrent von Ronaldo sein. Ich will der Fiorentina helfen“, sagte der Mittelfeldstar, dessen Vertrag beim FC Bayern München nach der vergangenen Saison ausgelaufen war, während seiner Präsentation am Donnerstag im Stadio Artemio Franchi.

Ribérys Wechsel in die Serie A war am Mittwoch verkündet worden, seine Vorstellung einen Tag später wurde von etlichen Kamerateams und Dutzenden Journalisten begleitet. Der 36-Jährige, der in seinen zwölf Bayern-Jahren unter anderem 2013 das Triple gewonnen hatte, erschien im schicken dunklen Anzug und begrüßte die Medienvertreter auf italienisch.

„Ich spüre großes Vertrauen und bin sehr glücklich“, sagte der Dribbelkünstler. „Florenz ist eine tolle Stadt. Ich bin in die Serie A gekommen, weil es eine große Liga ist. Fußball ist mein Leben.“ Vermeintlich lukrative Wechsel nach China oder Katar seien nicht infrage gekommen. „Ich wollte in Europa bleiben und hatte das Glück, dass ein Verein wie Florenz angefragt hat.“

Der Ex-Münchner soll dem Traditionsverein, der in der vergangenen Saison nur Tabellen-16. geworden war, einen Schub verleihen. „Das ist eine junge Mannschaft, ich will ihr helfen zu wachsen“, sagte Ribéry. Joe Barone, Partner von Clubbesitzer Rocco Commisso, umarmte den Neuzugang am Donnerstag mehrfach. „Das ist ein sehr spezieller Moment in der Geschichte des Vereins“, sagte er.

