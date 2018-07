Wilfried Sauerland kehrt zurück und führt Box-Geschäfte

Manager Wilfried Sauerland führt in seinem Boxunternehmen wieder die Deutschland-Geschäfte. „Ich werde mich wieder mehr einmischen“, sagte der 78 Jahre alte Gründer von Sauerland Event der Deutschen Presse-Agentur.

Grund ist, dass sein Sohn Kalle Sauerland als Veranstalter der World Boxing Super Series (WBSS) um die Muhammad-Ali-Trophy eingebunden ist und derzeit nicht für den deutschen Stall arbeitet. Kalle Sauerlands Bruder Nisse kümmert sich um das Boxunternehmen der Familie in Skandinavien und wird seinen Vater bei der Führung des deutschen Boxstalls unterstützen.

„Das will ich aber nur maximal bis zum 80. Geburtstag machen“, sagte Sauerland senior über seine Rückkehr. Sein Stall hat in den vergangenen Monaten mehrere Boxer verloren. „Wir wollen ein neues Team zusammenstellen, sowohl bei den Boxern als auch im Büro“, sagte Sauerland senior. In Offenburg verteidigt Sauerland-Boxer Tyron Zeuge seinen WM-Titel im Supermittelgewicht gegen den Engländer Rocky Fielding.

Sauerland hat mit Trainer Ulli Wegner eine weitere Zusammenarbeit für ein Jahr vereinbart. Der Vertrag des 76-jährigen Wegner war Ende Juni ausgelaufen. „Wir müssen nur noch einige Details besprechen, dann kann der Vertrag unterzeichnet werden“, sagte Sauerland.

