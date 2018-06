Wiedersehen dank schwedischer Maßarbeit

Die Nebenleute schossen die Tore an jenem 21. April 2002: Alex Hicks zuerst, dann Dwayne Norris. Für Niklas Sundblad kein Problem. Der Schwede, läuferisch wie stocktechnisch brillant, war der Mann für die Vorlagen in diesen Play-offs. Acht Treffer vorbereitet, drei selbst erzielt – der Beitrag des rechten Außenstürmers zum Meistertitel, dem bisher letzten der Kölner Haie. Wenn die nun wieder nach der 15-Kilo-Trophäe der Deutschen Eishockey-Liga greifen, ist Niklas Sundblad erneut dabei. Zwölf Jahre nach dem 2:1 im Mannheimer Friedrichspark. Nur: auf der anderen Seite. Als Trainer des ERC Ingolstadt, des Hauptrunden-Neunten. Und mit einer klaren Ansage nach bislang bärenstarken Play-offs der Seinen: „Wir sind noch nicht fertig!“

All das wäre die – hübsche – Geschichte eines Wiedersehens, wie es im Sport nicht unüblich ist. Unüblich aber, dass Niklas Sundblad von Donnerstag an (19.30 Uhr in Köln/Servus TV) auch dem Klub gegenübersteht, für den er die vergangenen vier Spielzeiten hinter der Bande gearbeitet hat. Als Co-Trainer unter Bill Stewart zunächst, nach dessen Demission einige Monate als sportlicher Richtliniengeber, zuletzt wieder als zweiter Mann. Uwe Krupp war sein Chef, jetzt ist er Gegenspieler des 41-Jährigen. Chef? Von „gleichberechtigten Partnern“ spricht der Kölner in diesen Tagen gern. Und mit Hochachtung von Niklas Sundblad: „Ich glaube, dass wir voneinander gelernt haben – nicht nur er von mir. Wir funken auf der gleichen Wellenlänge, und unsere Eishockey-Philosophien ähneln sich.“

Permanent in Bewegung

Niklas Sundblad, das prägte ihn und seine Idee vom Spiel, wurde 1991 von den Calgary Flames gedraftet. In der ersten Runde, als Nr. 19. Ein Versprechen. Doch nur zweimal kam er in der National Hockey League zum Einsatz; den großen, endgültigen Sprung schaffte er nicht: „Ich war vielleicht zu jung. Und nicht gut genug vorbereitet. Aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt.“ Fortan war der Stürmer aus Stockholm immer bei den Fleißigsten, bei den Malochern; nach den Übungseinheiten ging er meistens als Letzter vom Eis. Björn Barta, im Haie-Meisterteam Nachwuchskraft, heute etablierter Ingolstädter Angreifer, erinnert sich: „Nach dem Training hat er immer noch Pucks an bestimmte Stellen gelegt und geschossen. Niklas war immer zu 100 Prozent fit und hatte sehr gute Hände.“ Der Trainer Sundblad hätte wohl seinen Spaß am Spieler Sundblad. „Ich will“, sagte jener zu Beginn seines Ingolstadt-Engagements, „ein Team, das besser und schneller Schlittschuh laufen kann als der Gegner. Wir müssen permanent in Bewegung sein – in allen Zonen. Das ist meine Vorstellung von Eishockey.“

Nicht immer in den 52 Hauptrundenspielen kamen Derek Hahn, Thomas Greilinger, Travis Turnbull, John Laliberte und Kollegen diesem Ideal nahe. Speziell im Januar kriselte es heftig bei den ERC-„Panthern“, Niklas Sundblad sah sich – vor allem aber seinen Hang zu hartem Training – nach einer Misserfolgsserie in Frage gestellt. Rang neun im Schlussklassement war nicht das, was man sich vorgestellt hatte in und um Ingolstadt.

Den Pre-Play-off-Coup gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin (2:1 Siege) allerdings hatte man noch weniger auf der Rechnung; danach mussten Hauptrundenzweiter Krefeld Pinguine (1:4 Siege) und Primus Hamburg Freezers (2:4 Siege) schmerzhaft erfahren, dass da eine Mannschaft auf den Punkt genau Leistung brachte – und Mannschaft war. Die Defensive wackelte nicht mehr, Torhüter Timo Pielmeier überragte, vorne waren 44Treffer aus 14 Begegnungen (in der Hauptrunde nur 138) veritable Ausbeute. Dazu kamen eine bemerkenswerte Physis ... und Luft. Jede Menge Luft. Trainingssteuerung ideal? Offenbar. Der Trainer als Team-Leitwolf? Offenbar auch. Verteidiger Patrick Köppchen jedenfalls hat sein Urteil nicht exklusiv über Niklas Sundblad: „Er weiß, was er will und wie er es erreichen kann. Er ist ein sehr fairer Trainer, bewahrt aber immer eine gewisse Distanz zu seinen Spielern.“

Die dürfte schwinden, wenn Niklas Sundblad – wie einst in Mannheim – etwas zu feiern bekäme im Finale 2014. Nur diesmal eben nicht als Hai.