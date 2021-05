„Wieder Normalität erleben“: Watzke glaubt an Fan-Rückkehr

Nachdem in der vergangenen Woche alle Intensivbetten belegt waren, entspannt sich die Lage wieder. Nur noch acht von zwölf Betten sind belegt, davon sind zwei Covid-Patienten. Keiner dieser Patient muss invasiv beatmet werden. Auch sind in der vergangenen Woche im Landkreis keine weiteren Menschen an einer Covid-19-Infektion verstorben.

Das Landratsamt bezeichnet das Infektionsgeschehen auch in dieser Woche weiterhin als „diffus“. Es sei vor allem von Einzelinfektionen oder Infektionen in Familien geprägt.