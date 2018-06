Wie in der Schule: Bayern-Coach Ancelotti benotet Spieler

Unter ihrem neuen Trainer Carlo Ancelotti werden sich die Spieler des FC Bayern München künftig ein bisschen wie in der Schule fühlen. Denn der Italiener wird seine Fußball-Profis persönlich benoten.

„Ich stelle gewisse Erwartungen an meine Spieler. Nach jeder Partie benote ich sie, das ist meine persönliche Wertung, in die niemand Einsicht erhält, auch die Spieler nicht“, erklärte Ancelotti in einem Interview der „Sport Bild“. Die Spieler bekommen demnach „Noten auf einer Skala von 10, sehr gut, bis 1, sehr schlecht. Ganz so, wie in Italien die Journalisten der 'La Gazzetta dello Sport' die Spieler benoten.“

Termine FC Bayern

Testspiele FC Bayern

Kader FC Bayern

Porträt Ancelotti auf Bayern-Homepage

Sport-Bild-Story