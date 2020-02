„Wie im Traum“: Sprint-Königin Hinze wie einst Vogel

Die langjährige Schulleiterin des Hohenzollern-Gymnasiums Marlis Schmitt-Sickinger ist nach schwerer Krankheit am Sonntag im Alter von 68 Jahren gestorben.

„Schmisi“, wie sie Schüler und Lehrerkollegen liebevoll nannten, war eine halbe Ewigkeit an der Schule. 1981 kam sie ans HZG, 2006 übernahm sie die Chefposition, 2016 wurde sie mit einem Festakt in der Stadthalle in den Ruhestand verabschiedet. Auf ihren Wunsch ist ihre Urne am Freitag im Familien- und Freundeskreis beigesetzt worden.