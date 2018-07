Wettskandal: Urteil gegen Ante Sapina erwartet

Bochum (dpa) - Es soll der Tag der Abrechnung werden: Im Prozess gegen die mutmaßlichen Drahtzieher im Fußball-Wettskandal will das Bochumer Landgericht nach zwei Monaten Verhandlung am Donnerstag die Urteile verkünden.

Der prominenteste Angeklagte ist Ante Sapina. Dem 35-jährigen Berliner drohen fünf bis sechs Jahre Haft. Ihm und seinen beiden Mitangeklagten Marijo C. und Dragan M. wird vorgeworfen, Schiedsrichter, Spieler und Funktionäre bestochen zu haben. Sie sollen in die Manipulation von rund 50 Fußballspielen verstrickt gewesen sein - von der A-Jugend bis zur WM-Qualifikation. Alle drei Angeklagten haben Geständnisse abgelegt.

Ante Sapina kassierte mit Wetteinsätzen in Asien kräftig ab und verdiente Millionen. Zwei Monate wurde verhandelt, dann hatten die Richter genug gehört. Sapina war schon vor Ostern aus der Untersuchungshaft entlassen worden, befindet sich seitdem auf freien Fuß. Zuvor musste allerdings eine Kaution von 50 000 Euro hinterlegt werden. Außerdem musste Deutschlands bekanntester Wettbetrüger über eine Million Euro abtreten, die noch immer auf einem Wettkonto im Steuerparadies „Isle of Man“ liegen. Die Entlassung war aber nur vorübergehend. Wenn das Urteil rechtskräftig wird, sind die Tage in Freiheit gezählt. Nach zwei bis drei Monaten wird sich Sapina wieder im Gefängnis melden müssen.

Die zweite Riege der Fußball-Wettbetrüger war schon Mitte April verurteilt worden. Die früheren Angeklagten Nürettin G., Tuna A. und Stevan R. erhielten Haftstrafen zwischen drei Jahren und drei Jahren und elf Monaten. Beide Prozesse sind allerdings nur der Auftakt einer Serie von Strafverfahren. Es wird noch immer gegen rund 300 Verdächtige ermittelt - Sportler und einfache Kriminelle. Diese Liste muss von der Justiz nun nach und nach abgearbeitet werden. Die bereits begonnenen Prozesse gegen Ex-Fußballer Kristian S., Ex-Basketballprofi Ivan P., Rotlichtgröße Deniz C., und Wetthelfer Ramazan K. sollen voraussichtlich bis zum Sommer dauern.

Die Wettskandal-Prozesse haben auch für Richter, Staatsanwälte und Verteidiger Schwerstarbeit bedeutet. Die Ermittlungsergebnisse füllen 33 Aktenordner mit 15 000 Blatt Papier. Dazu gibt es 300 Fallakten, 300 Täterakten und Endlos-Aufzeichnungen von abgehörten Telefongesprächen. Dass der Prozess gegen Ante Sapina trotzdem so schnell über die Bühne gehen konnte, ist vor allem zwei Dingen zu verdanken: der offenbar guten Beweislage und den umfassenden Geständnissen. Für Stirnrunzeln hatte Sapina allerdings gesorgt, als er die Richter mit einem Exkurs in die mathematische Berechnung von Wettquoten und Wahrscheinlichkeiten überraschte. Richter Wolfgang Mittrup hatte die Ausführungen damals so kommentiert: „Vielleicht gibt es ja einen Lehrstuhl für Wetten, wenn Sie irgendwann mal wieder rauskommen.“

Vor der geplanten Urteilsverkündung müssen Ante Sapina, Marijo C. und Dragan M. eine vom Gericht erstellte Übersicht über manipulierte Spiele und Wettsummen akzeptieren. Anschließend sollen die Plädoyers gehalten werden. Mit den Urteilen ist deshalb erst am Nachmittag zu rechnen. Der Ablauf ist Sapina bestens bekannt. Er war nach der Bestechung von DFB-Schiedsrichter Robert Hoyzer schon 2005 zu zwei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt worden.