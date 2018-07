Wettskandal: Gütersloh stellt Spieler frei

Gütersloh (dpa) - Nach der Aussage des suspendierten Kapitäns Patrick Neumann vom SC Verl im Fußball-Wettskandal hat Sechstligist FC Gütersloh einen Spieler freigestellt.

„Er ist Geschäftsführer in einem Bielefelder Wettbüro. Es besteht der Verdacht, dass er in Kontakt mit dem Spieler gewesen ist, der in Verl die Manipulation gestanden hat“, sagte der Gütersloher Präsident Udo Böning der Deutschen Presse-Agentur dpa und bestätigte damit einen Bericht des „Westfalen-Blatts“. Neumann hatte zuvor nach Angaben seines Anwalts zugegeben, 500 Euro für manipulierte Spiele angenommen zu haben.

Nach Angaben von Böning soll das Bielefelder Wettbüro einem Mann aus Lippstadt gehört haben, der seit mehr als einer Woche in Zusammenhang mit den unter Manipulationsverdacht stehenden Spielen von Sechstligist Verl in Untersuchungshaft sitzt. Der jetzt freigestellte Spieler war seit mehreren Tagen nicht mehr zum Training erschienen und hatte sich von einem fremden Handy mit Textmeldungen entschuldigt, die Böning „nur bedingt plausibel“ erscheinen. „Bis das alles geklärt ist, wird der Spieler nicht mehr am Training und an Spielen teilnehmen“, sagte der FC-Präsident.

Der Spieler ließ sich für ein geplantes Gespräch mit der Vereinsführung am 2. Dezember kurzfristig entschuldigen. „Wir werden ihn morgen anhören. Wir haben uns aber weiterhin nicht von ihm getrennt“, betonte Böning.

Laut dem FC-Präsidenten sollen auch Partien der Gütersloher unter Manipulationsverdacht stehen. „Auf einer Liste der Staatsanwaltschaft sollen zwei Spiele stehen, auf die höhere Wetten platziert worden sind“, sagte er. Nach seinen Informationen handelt es sich dabei um die Oberligapartie gegen Westfalia Herne (1:1) im Dezember 2007 und ein Freundschaftsspiel gegen Arminia Bielefeld (0:4) im August. Im Ostwestfalenduell sei laut Böning auf eine Gütersloher Niederlage mit vier Toren Unterschied gewettet worden. „Wir sehen uns nicht in der Lage ein Spiel gegen einen Zweitligisten so zu verschieben, dass wir genau dieses Ergebnis erzielen“, sagte Böning. Als Konsequenz sollen alle FC-Spieler ein Schriftstück des Clubs unterschreiben, „dass sie keine weiteren Sportwetten mehr abschließen“, kündigte der Präsident an.

Der von Verl suspendierte Spieler Tim Hagedorn hat nach Angaben seines Anwalts bei den Ermittlungsbehörden eine Beteiligung an Manipulationen bestritten. Sein Mandant sei in der Woche vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach II (4:3) vergangene Saison von einem Mitspieler angesprochen worden, „dass man das Spiel gegen Zahlung einer Geldsumme verlieren solle.“ Das erklärte Rechtsanwalt Andree Kruphölter der Deutschen Presse-Agentur dpa schriftlich. „Einen Kontakt zu einem Wettpaten gab es nicht“, erklärte Kruphölter.

Wie der Anwalt betonte, habe Hagedorn vor Spielbeginn „dieses Begehren eindeutig abgelehnt und die Ablehnung während des Spiels nochmals wiederholt“. Kruphölter wies darauf hin, dass sein Mandant die Vorarbeit zum entscheidenden 4:3 gegen Gladbach gegeben habe. Danach habe es keine weiteren Aufforderungen zur Manipulation bei der ebenfalls unter Verdacht stehenden Partie gegen den 1. FC Köln II gegeben. Neben Hagedorn war auch der Verler Kapitän Patrick Neumann von den Ostwestfalen suspendiert worden. Neumann hat inzwischen nach Angaben seines Anwalts zugegeben, 500 Euro für manipulierte Spiele angenommen zu haben.

Der ehemalige Trainer des VfL Osnabrück, Claus- Dieter Wollitz , hat nach dem Geständnis von Marcel Schuon harte Sanktionen gefordert. Der VfL war mit Wollitz als Coach und Schuon als Spieler in der vorigen Saison aus der 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen. Schuon hatte eingeräumt, vor den Partien beim FC Augsburg (0:3) und dem 1. FC Nürnberg (0:2) Verabredungen getroffen zu haben.

„Alle Spieler, die sich mit solchen Sachen einlassen - sollte es bewiesen werden - , sollten lebenslang gesperrt werden. Sie haben aus meiner Sicht in diesem Metier nichts zu suchen. So etwas kann man auch deswegen nicht verzeihen, weil in Osnabrück auch Existenzen daran hingen“, sagte Wollitz in Cottbus, wo er seit dieser Saison Zweitligist Energie Cottbus betreut.

Schuons Anwalt hatte zwar erklärt, zu Manipulationen sei es nicht gekommen. Wollitz hielt dem jedoch entgegen: „Wenn ein Spieler im Kopf nicht frei ist, dann kann er seine normale Leistung nicht bringen. Dann kann er taktische Vorgaben nicht so umsetzen, wie einer, der nicht verwickelt ist.“ Wollitz hatte sich nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe geschockt gezeigt und erklärt, er habe nachts nicht schlafen können und sei jede einzelne Spielszene nochmals durchgegangen.