Westschlager in zweiter Runde: Dortmund trifft auf Gladbach

Sie gehört zu den Jahrgangsbesten und arbeitet nun mit vollem Engagement als Operationstechnische Assistentin: Julia Dammenmiller vom St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Die 24-Jährige ist eine von 16 OTA, so lautet die Abkürzung für die Fachkräfte im OP, die in diesem Jahr ihre Ausbildung an acht verschiedenen Kliniken in der Region erfolgreich abgeschlossen haben.

Rund 1600 Stunden theoretischen Unterricht und 3000 Stunden praktische Ausbildung in verschiedenen Fachdisziplinen und Abteilungen musste Julia Dammenmiller in den ...