Westbrook wird Teamkollege von Bonga und Wagner

67 neue Fälle meldet das Landratsamt Tuttlingen am Mittwoch. Damit bleibe die Lage kritisch, sagt Landrat Stefan Bär. Besonders die Situation in den Pfleheimen sorge ihn. Zugleich gibt es Hoffnung, dass die bisherigen Maßnahmen und die verstärkte Polizeipräsenz fruchten. Trotzdem plant der Kreis am Freitag verschärfte Maßnahmen, die ab Samstag gelten und über die Landesregelungen hinaus gehen sollen.

Entscheidend ist der Inzidenzwert. Dieser lag am Mittwoch bei 202 Neuinfektionen pro Woche und 100.