Werth reitet bei erstem Weltcup in Lyon zum Sieg

Die Familie des 2013 verstorbenen Wohnwagenpioniers Erwin Hymer, der in der Erwin-Hymer-Gruppe (EHG) Europas größten Wohnmobilhersteller aufbaute, hat Anfang des Jahres unerwartet angekündigt, einen Mitgesellschafter für den oberschwäbischen Konzern suchen zu wollen. Der Überraschung folgte im September der Schock: Die Teilabgabe verwandelte sich in einen 100-Prozent-Verkauf: Nordamerikas Marktführer Thor übernimmt EHG. Benjamin Wagener und Hendrik Groth haben sich mit EHG-Chef Martin Brandt über die neuen Besitzer, die Stimmung in der ...