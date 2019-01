Werner Schuster steigt vom Trainerturm

Die Reise nach Japan hat Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster nicht mitgemacht. Statt Weltcup-Doppel in Sapporo ein Wochenende Durchatmen vor den Heimwettbewerben in Oberstdorf und Willingen, vor der Nordischen WM in Seefeld und Innsbruck (vom 19. Februar an). Ein Wochenende finales Nachdenken auch über die eigene Zukunft. Am Donnerstagnachmittag in Oberstdorf machte der 49-Jährige publik, was „in den vergangenen Monaten gereift“ ist: „Ich werde meinen Vertrag als Bundestrainer, der am 30. April 2019 endet, nicht verlängern.“ Nicht leicht falle ihm diese Entscheidung, sagte Werner Schuster, „es war eine hochintensive, interessante Zeit – und ist es immer noch“.

Die Gründe des Abschieds: Momente für die Familie hatte Werner Schuster (zu) wenige in den bald elf Jahren in Diensten des Deutschen Skiverbands (DSV). Die Söhne Jonas (15 Jahre) und Jannik (zwölf) sahen den Vater gerade im Winter kaum, Ehefrau Annika hielt ihm zu Hause in Mieming/Tirol den Rücken frei. Werner Schuster: „Als ich angefangen habe, waren meine Kinder eins und drei. Jede Mutter weiß, was das heißt. Da kann ich nur Danke sagen.“ Eine Vertragsverlängerung aber, auch das wollte Werner Schuster noch einmal betont wissen, wäre nur sinnvoll gewesen im „Zyklus von Olympia“. Etwa bis zur Oberstdorfer WM 2021 Bundestrainer zu bleiben und dann – zwölf Monate vor den Spielen in Peking – der Familie wegen zu gehen, sei „nicht fair“ Springern und Verband gegenüber. Jetzt aber übergebe er „eine intakte Mannschaft und intakte Strukturen“. Zur rechten Zeit.

Was macht Werner Schuster künftig? „Ich bin noch nicht pensionsreif, und es wird noch was auf mich warten – warten müssen. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß es noch nicht genau.“ Gebe es doch drei reizvolle Optionen. Die erste: eine Weiterbeschäftigung beim DSV („Da ist etwas zusammengewachsen“), bei der der Kleinwalsertaler seine Stärken im trainingsmethodischen, strukturellen und wissenschaftlichen Bereich einbringen könnte und ihm doch mehr Freiraum bliebe. Gespräche gibt es, Ideen, versicherte Horst Hüttel, Sportlicher Leiter Skisprung im DSV, auch: „Werner hat Spuren hinterlassen, Inputs gesetzt, Trends gesetzt, auf die wir wahnsinnig gerne weiter zurückgreifen möchten.“ Variante zwei: die Rückkehr ins Skigymnasium des österreichischen Verbands in Stams, einen Katzensprung nur entfernt von Mieming. „Da komm’ ich her, da hab’ ich neun Jahre gearbeitet.“ Der verlorene Sohn ... Dritte Option schließlich sei „ein kleines Sabbatical. Ich bin seit 21 Jahren Berufstrainer.“

Wie regelt der DSV die Nachfolge? „Es gibt den einen oder anderen Gedanken“, so Horst Hüttel. Und: Der Deutsche Skiverband sei gewiss „attraktiv – mit der Situation, die Werner hier übergibt“. Will heißen: Attraktiv genug, „um auch adäquate Nachfolger zu finden. Aber da gibt’s in der Welt nicht so viele. Da liegt einfach die Latte sehr hoch.“ Einer, der dem Anforderungsprofil entspräche, wäre Stefan Horngacher, der österreichische Nationaltrainer Polens mit DSV-Co-Trainer-Vergangenheit und Arbeitspapieren noch bis Saisonende. Horst Hüttel kommentierte seinen Namen auf Nachfrage auffallend knapp: „Er war bei uns im System, hat im Moment Vertrag. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Und der Rest dieser Saison? Allen gab der Scheidende am Donnerstag eines mit auf den Weg: „Ich trete nicht heute zurück. Sondern in acht Wochen.“ Noch ist manches zu tun: Oberstdorf, Willingen, Seefeld ... Werner Schuster wird’s anpacken. Wie immer seit 2008.