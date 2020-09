Werner: Löw hat mir zu Chelsea-Wechsel geraten

Von Susanne Backmeister

Die längste Regatta am See kämpfte am Samstag mit windtechnischen Durststrecken. Flautelöcher bestimmten vor allem tagsüber immer wieder das Rennen. "Das war schon sehr zäh, hat aber Spaß gemacht", sagt Tom Rüegge, der Sieger in der absoluten Zeit und Steuermann der Orange Utan, nach der Regatta.

Dabei sah es beim Start im Nebel vor Langenargen um acht Uhr gar nicht so schlecht aus. Mit knapp einer Windstärke setzte sich die Orange Utan gefolgt von der Skinfit an die Spitze des Feldes.