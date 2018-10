Werder-Trainer Kohfeldt kündigt Reaktion gegen Wolfsburg an

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Freitag (20.30) eine Reaktion nach der ersten Saisonniederlage angekündigt.

„Die Mannschaft ist richtig gierig. Sie wird einen Fight abliefern“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten. Die Hanseaten verloren am vergangenen Samstag 1:2 in Stuttgart und verpassten vorerst den Sprung an die Tabellenspitze. „Wir werden einen raushauen“, ergänzte Kohfeldt. Mit drei Punkten am Freitag können die Bremer zumindest bis Samstagabend auf Platz zwei klettern.

Verzichten müssen die Bremer auf Offensivspieler Martin Harnik. Der Österreicher leidet an einer im Training erlittenen Muskelverletzung. Wie lange Harnik fehlt, ist noch nicht klar. „Da warten wir die weitere Diagnostik ab, vorher kann ich keine Prognose stellen“, erklärte Kohfeldt. Verteidiger Milos Veljkovic steht aufgrund einer Gelb-Roten Karte aus dem Stuttgart-Spiel nicht zur Verfügung.

