Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Nach einem Unfall in Adelmannsfelden ist am Donnerstagmittag eine Frau mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Sie zog sich nach Polizeiangaben lebensbedrohliche Verletzungen zu. Das Auto der Frau wurde so stark demoliert, dass sie und ihre Mitfahrer aus dem Fahrzeug befreit werden mussten.

Laut Polizeiangaben saßen zwei weitere Personen im Auto der Frau - eine 19-Jährige und ein weiteres Mädchen, dessen Alter die Polizei noch nicht ermitteln konnte.