Werder: Prödl und Wolf fit - Obraniak fällt aus

Sebastian Prödl und Raphael Wolf werden rechtzeitig zum Heimspiel des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen am Samstag gegen den SC Paderborn fit. Wolf, der sich im Spiel beim Hamburger SV verletzt hatte, absolvierte wieder ein Torwarttraining.

Der in Hamburg fehlende Innenverteidiger Prödl nahm nach einigen Tagen Pause erstmals wieder am Mannschafttraining teil. Auf Ludovic Obraniak muss Werder gegen den Aufsteiger verzichten. „Er kann die gesamte Woche wegen seiner Muskelverhärtung nicht trainieren“, sagte Trainer Viktor Skripnik. Der im Januar verpflichtete polnische Nationalspieler ist aber ohnehin kein Stammspieler und stand in dieser Saison erst einmal in der Startelf.