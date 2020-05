Werder mit Psychologen und Mentaltrainer im Abstiegskampf

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird bei einer möglichen Wiederaufnahme der Saison von zwei Experten für Psychologie und Mentalcoaching unterstützt.

Nach Club-Angaben ist Sportpsychologe Mathias Kleine-Möllhoff bereits zu Beginn der Coronavirus-Pandemie ins Team von Trainer Florian Kohfeldt gerückt. Zudem wird Persönlichkeits- und Mentaltrainer Jörg Löhr mit den Profis des Tabellen-17. arbeiten.

Kleine-Möllhoff ist studierter Sportpsychologe und arbeitet seit Mai 2019 für das Nachwuchsleistungszentrum der Hanseaten. Zuvor war er beim FSV Mainz 05, Eintracht Braunschweig und dem FC Carl Zeiss Jena tätig. „Gerade in so einer schwierigen Phase wie der jetzigen, in der die Gesamtsituation für alle - und somit auch für die Spieler - sehr belastend ist, kommt ihm eine wichtige Rolle zu“, sagte Sportchef Frank Baumann. Klein-Möllhoff kommt für Andreas Marlovits, von dem sich der Verein Ende Februar getrennt hatte.

Der frühere Handball-Profi Löhr arbeitete in einer ebenfalls prekären Situation im Jahr 2011 bereits mit Werder Bremen zusammen und unterstützte die deutsche Handball-Nationalmannschaft beim WM-Titelgewinn 2007 im eigenen Land. „Jörg ist ein anerkannter Mental- und Motivationstrainer, von dem wir uns wichtige Impulse für die Wettkampfphase erhoffen“, erklärte Baumann.

Mitteilung Werder Bremen