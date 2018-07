Werder macht klick - Veh sauer auf Trochowski

Bremen (dpa) - Krise beendet, Erzrivalen besiegt, Selbstvertrauen für das Champions-Leage-Spiel bei Inter Mailand getankt: Werder Bremen hat ausgerechnet gegen den Hamburger SV den Schalter umgelegt.

„Ich hoffe, es hat klick gemacht. Die Mannschaft hat gesehen, dass man belohnt wird, wenn man Vollgas gibt“, kommentierte Werder-Kapitän Torsten Frings das 3:2 (2:0) im packenden 93. Nord-Duell der Fußball-Bundesliga. „Das war ein Schlagabtausch mit offenem Visier. Wir waren etwas glücklicher, jetzt hoffe ich auf mehr Beständigkeit“, sagte Clubchef Klaus Allofs.

Restlos bedient war HSV-Trainer Armin Veh. Noch auf dem Platz lieferte er sich einen hitzigen Disput mit Piotr Trochowski. „Wenn man ein paar Minuten im Spiel ist, muss man Leistung bringen. Ich habe mich maßlos geärgert, den Zweikampf darf man nicht führen. Wir haben uns alles selbst kaputt gemacht“, schimpfte Veh über den Nationalspieler. „Ich steh jetzt hier und muss die Niederlage wieder erklären, die nicht sein muss“, sagte Veh. Ein verlorenes Dribbling von Trochowski in der 85. Minute - fünf Minuten nach seiner Einwechslung - führte zum Bremer Siegtor und stürzte den HSV mit dem vierten sieglosen Match in Serie in eine Krise.

Mehr Glück mit seinen Personalien hatte Werder-Trainer Thomas Schaaf. Die Rückkehr der Verletzten Per Mertesacker und Claudio Pizarro erzielte die erhoffte Wirkung. „Sie haben uns geholfen, aber alle haben mehr getan“, lobte Schaaf die verbesserte Einstellung. Zwei andere Profis spielten sich in den Mittelpunkt. Der Brasilianer Wesley absolvierte zunächst im neu sortieren Mittelfeld und nach der Verletzung von Clemens Fritz als rechter Verteidiger sein bestes Spiel im Bremer Trikot. Im Angriff überzeugte der Portugiese Hugo Almeida als zweifacher Torschütze.

„Ich spiele da, wo mich der Trainer braucht. Und ich kann und muss mich noch verbessern“, teilte „Mehrzweckwaffe“ Wesley mit. „Er bringt sich ein, als wäre er seit Jahren dabei“, urteilte Schaaf über den Zugang. „Die ganze Mannschaft hat sich zusammengerauft. Für mich war das ein tolles Gefühl“, sagte Hugo Almeida zu seinen Toren in der 28. und 85. Minute. Zuvor hatte HSV-Verteidiger Guy Demel (25.) einen Schuss von Marko Marin ins eigene Tor abgefälscht. Die Freude der HSV-Fans unter den 36 300 Zuschauern über den Doppelschlag von Ruud van Nistelrooy (59.) und Jonathan Pitroipa (63.) zum Ausgleich wurde durch Trochowskis Aussetzer jäh getrübt.

„Bremen liegt am Boden und wir spielen Harakiri, das ist unglaublich. Wir machen zu viele Fehler in der Vorwärtsbewegung“, analysierte Abwehrchef Heiko Westermann die derzeitige Situation beim HSV. Die Euphorie nach den beiden Auftaktsiegen ist verpufft, mit acht Punkten dümpelt man im Mittelfeld. Wie bei der 1:3-Pleite gegen Wolfsburg brachten sich die spielerisch besseren Hamburger selbst um den Lohn ihrer Arbeit.

„Dieses späte Gegentor und die Niederlage waren mehr als unnötig. Schade, wir hätten unseren Fans so gerne einen Sieg im Nordderby geschenkt“, sagte Torschütze Pitroipa. Er saß ebenso wie Trochowski und Mladen Petric beim Anpfiff auf der Bank, rechtfertigte seine Einwechslung aber mit einer starken Leistung. „Wir haben toll gekämpft, müssen aber diese Fehler abstellen, die bei uns momentan immer wieder zu Gegentoren führen“, forderte van Nistelrooy.

Nach Spielschluss überschattete ein Unfall im Gästeblock des Weserstadions die Partie. Beim Abmarsch stürzten mehrere HSV-Fans auf der Treppe. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Schwerverletzte in Kliniken gebracht. Eine Person musste sogar reanimiert werden.