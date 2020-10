Werder gibt Rashica diese Woche frei

Teresa Heinzelmann aus Biberach hat die Petition „Black History in Baden-Württemberg“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit zwei Mitstreiterinnen befasst sich die 24-Jährige mit dem Thema Rassismus und wie die deutsche Kolonial- und Migrationsgeschichte in den Bildungsplänen verankert werden können. Dazu gehört auch, dass rassistisches Handeln und Denken in unserer Gesellschaft hinterfragt wird.

Im Alltag fallen ihr immer wieder Dinge auf, die sie als verletzend empfindet.