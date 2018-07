Werder-Gegner bangt um Coach, Hertha um K.o.-Runde

Berlin (dpa) - Bremens Gegner bangt um seinen Trainer, Berlin hofft auf einen Befreiungsschlag. Auf das Duo aus der Fußball- Bundesliga warten vor dem vorletzten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League unterschiedliche Herausforderungen

Das Schaulaufen von Werder Bremen, das das Ticket für die Runde der letzten 32 Teams bereits sicher hat, gegen den portugiesischen Club Nacional Funchal wird von Sorgen um Gäste-Trainer Manuel Machado überschattet.

Der 53-Jährige liegt seit mehreren Tagen im künstlichen Koma. Sein Zustand sei weiter „sehr ernst“, berichteten Medien unter Berufung auf die Ärzte. Bei ihrem Auftritt im Weserstadion werden die Madeira-Kicker nun von Assistenzcoach Jose Augusto betreut. Gegen die noch sieglosen Portugiesen geht es nur noch um die Platzierung in der Gruppe L. Somit hätte Trainer Thomas Schaaf die Möglichkeit, einige seiner vielbeschäftigten Akteure für die Bundesliga zu schonen und Spielern von der Bank eine Chance zu geben. Doch Schaaf, der „jedes Spiel ernst nimmt“, ist kein Freund der Rotation. „Das wäre gegen die Gepflogenheiten des Trainers“, sagte Manager Klaus Allofs.

Während es bei Werder einzig um die Frage geht, ob Schaaf seine Startelf verändert, ist der kriselnde Hauptstadtclub Hertha BSC bei Lettlands Vizemeister FK Ventspils zum Punkten verdammt, um in Gruppe D seine Chance auf die Zwischenrunde zu wahren. „Natürlich hat die Bundesliga für uns momentan Priorität. Allerdings möchten wir auch die Chance nutzen, weiter international zu spielen“, sagt Hertha-Trainer Friedhelm Funkel.

Gewinnen die Berliner in Ventspils und verliert SC Heerenveen gleichzeitig beim Gruppen-Ersten Sporting Lissabon, würden die Hauptstädter sogar vorzeitig die Zwischenrunde erreichen - ein möglicher Berliner Befreiungsschlag in zweifacher Hinsicht. Einerseits würde das Bundesliga-Schlusslicht, das in der Liga seit 13 Spielen sieglos ist, neuen Mut im Kampf um den Klassenverbleib tanken. „Ein Sieg in der Europa League könnte uns mehr Selbstvertrauen geben“, meint Funkel.

Andererseits würde dem mit 33 Millionen Euro verschuldeten Krisen- Club der Sprung in die K.o.-Runde dringend benötigte Einnahmen garantieren und den Spielraum für Verstärkungen in der Winterpause erhöhen. Berlins Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller spricht von einer Million Euro, die das Weiterkommen in Europa bescheren würde. Funkel muss in Riga auf Kapitän Arne Friedrich (Leistenprobleme) verzichten. Dafür ist Patrick Ebert nach seiner Grippe wieder dabei. Auch die zuletzt angeschlagenen Nemanja Pejcinovic und Lukasz Piszczek flogen in die lettische Hauptstadt.