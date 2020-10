Wenger will WM-Rhythmus ändern: Zwei statt alle vier Jahre

Von Schwäbische Zeitung

In Isny ist die medizinische Versorgung derzeit noch sehr gut. Bevor sich das ändert, will die Stadt dagegensteuern und sucht mit einer Internetkampagne Ärzte, die sich in Isny niederlassen und arbeiten wollen.

Wie nahezu überall gehören auch in Isny viele Mediziner einer Generation an, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen wird, heißt es in der Pressemitteilung.

Vor wenigen Jahren sei es noch so gewesen, dass sich mehrere Bewerber auf eine frei werdende Praxis bewarben.