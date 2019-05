Weltranglisten-Erste Osaka in Paris mit Mühe weiter

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka ist bei den French Open mit Mühe in die dritte Runde eingezogen. Die US-Open- und Australian-Open-Siegerin setzte sich in Paris gegen die frühere Nummer eins Victoria Asarenka aus Weißrussland in 2:50 Stunden mit 4:6, 7:5, 6:3 durch.

Bei dem Grand-Slam-Turnier auf Sand trifft die 21 Jahre alte Japanerin im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale jetzt auf die Tschechin Katerina Siniakova oder die an Nummer 29 gesetzte Maria Sakkari aus Griechenland.

