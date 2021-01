Weltranglisten-Erste Barty gibt in Adelaide ihr Comeback

Elf Monate nach ihrem bislang letzten Spiel steht die Tennis-Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty vor ihrem Comeback.

Wie die Veranstalter der Australian Open mitteilten, will die 24-Jährige am 29. Januar an einem Showturnier in Adelaide teilnehmen. Außer der French-Open-Siegerin von 2019 werden an dem Event bei den Damen noch Serena Williams, Naomi Osaka und Simona Halep dabei sein. Bei den Herren spielen Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem und der 19 Jahre alte Italiener Jannik Sinner, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird.

Barty stand letztmals im Februar des vergangenen Jahres beim Turnier in Doha auf dem Platz. Danach hatte die Australierin wegen der Coronavirus-Pandemie auf das Reisen verzichtet und ihre Saison vorzeitig beendet. Weil die Damen-Organisation WTA ihre Regeln für die Berechnung der Rangliste in Corona-Zeiten angepasst hat, rangiert Barty immer noch auf Platz eins. Die Australian Open in Melbourne beginnen am 8. Februar.

