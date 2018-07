Weltmeister Mbappé denkt schon an die WM 2022

Nach dem französischen WM-Sieg denkt Jungstar Kylian Mbappé bereits an das nächste große Weltturnier. „Das ist ein einmaliges Gefühl, das ich wieder erleben will“, sagte er in einem Interview des Fernsehsenders TF1.

„Deshalb werden wir 2022 zurück sein“, so der 19-Jährige - dann wird in Katar die nächste Weltmeisterschaft ausgetragen. „Sogar vorher, bei der Europameisterschaft 2020. Spieler auf hohem Niveau zu sein bedeutet, sich nicht mit dem zufriedenzugeben, was man hat, sondern mehr zu holen.“

Frankreichs Fußballteam hatte am Sonntag mit einem 4:2 gegen Kroatien seinen zweiten WM-Stern geholt. Das Ausnahmetalent Mbappé wurde zum besten Jungprofi der Weltmeisterschaft in Russland gewählt.

Er selbst sprach nun von einem „unbeschreiblichen Stolz“ auf den WM-Titel: „Das ist ein Kindheitstraum, der wahr wird. Alle Franzosen glücklich gemacht zu haben ist etwas, das keinen Preis hat.“

Interview Mbappé bei TF1 (Auszug), Frz.