Welthockey-Spieler: Zeller und Hauke Kandidaten

Melbourne (dpa) - Die Nationalspieler Christopher Zeller und Tobias Hauke von Rot-Weiß Köln sind Kandidaten für die Auszeichnung als Welthockey-Spieler des Jahres. Das gab der Hockey-Weltverband (FIH) bei der Champions Trophy der Herren in Melbourne bekannt.

Neben Top-Torjäger Zeller wurden Pol Amat (Spanien), Jamie Dwyer (Australien), Teun de Nooijer (Niederlande), Barry Middleton (England) und Jong Ho Seo (Südkorea) nominiert. Für die Kategorie des weltbesten Nachwuchsmannes wurden von den bei der Trophy befindlichen Spielern und Trainern neben Hauke fünf weitere Kandidaten auserkoren.

Das Besondere an Zellers Nominierung ist, dass der Weltmeister und Olympiasieger aus Köln aus Studiengründen in diesem Jahr gar nicht am Trophy-Turnier der sechs weltbesten Hockey-Mannschaften teilnimmt. Die Sieger werden am Wochenende bekanntgegeben. Bisher waren aus deutscher Sicht bei den Herren Florian Kunz (2001) und Michael Green (2002) bei der alljährlich stattfindenden Weltspieler-Wahl siegreich.