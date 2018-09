Weltfußballer: Modric und Salah fordern Ronaldo heraus

Von Schwäbische Zeitung

Wegen versuchter Vergewaltigung ermitteln Kriminalbeamte gegen einen Mann, der am Sonntag gegen 3.45 Uhr in der Ravensburger Gartenstraße, Höhe Gebäude Nr. 8, versuchte, eine 38-Jährige zu vergewaltigen. Zuvor hatte die Geschädigte nach Polizeiangaben mit dem späteren Täter den Abend in unterschiedlichen Gaststätten in Ravensburg verbracht.

Kurz vor 3.45 Uhr hätten sich die beiden verabschiedet und wollten wollten getrennt nach Hause gehen, teilte die Polizei mit.