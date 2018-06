Weltcupsieg für Unterschenkel amputierten Lanzinger

Sestriere (dpa) - Matthias Lanzinger hat in seinem zweiten Weltcuprennen der Skirennfahrer mit Behinderung seinen ersten Sieg gefeiert. Der 32-jährige Österreicher, dem nach einem Rennunfall in Kvitfjell (Norwegen) im März 2008 der linke Unterschenkel amputiert werden musste, entschied in Sestriere den Riesenslalom für sich. Am Vortag war Lanzinger bei seinem Debüt Zweiter gewesen.

Lanzinger war nach den zwei fehlerfreien Läufen sehr zufrieden. „Gewaltig! Das Ergebnis ist eine Riesen-Erleichterung und ist auch eine Bestätigung für den Weg, den ich eingeschlagen habe. Immerhin habe ich in den vergangenen eineinhalb Jahren alles dem Sport untergeordnet“, sagte er. Trotz einer Operation im Herbst habe er sich gut auf die Saison vorbereiten können.