Weltcup-Finale: Deußer reitet auf Platz acht

Entfesslungskünstler Mario Richter wagte am Sonntag ein spannendes Experiment in Friedrichshafen: Er wurde gefesselt in den Bodensee geworden. Ob er wieder hochkam, sehen Sie hier im Live-Video.

Angst habe er nicht, aber großen Respekt, sagte Richter vor wenigen Tagen in einem Interview mit Schwäbische.de. Seit Wochen hatte er für diesen Tag trainiert - und anderem in der Therme Meersburg. Die Aktion sollte Spenden für die „Urmel Kinder-Krebshilfe“ einbringen.