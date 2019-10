Wellenreuther bleibt Präsident des Karlsruher SC

Wenn Biberachs Jugendliche am Wochenende abends rausgehen, dann gehört die Aral-Tankstelle an der Rollinstraße und der Eingang zum Wieland-Park zu den beliebtesten Treffpunkten. Manchmal treffen sich dort um die 50 Jugendliche. In den sozialen Netzwerken werden diese Treffpunkte, die nur ein paar Hundert Meter voneinander entfernt liegen, auch gerne als „die größte Disco Biberachs“ bezeichnet. Für einige Anwohner ist das, vor allem nach 22 Uhr, ein Problem.