Wellbrock wird EM-Neunter im Freiwasser

Florian Wellbrock hat bei den Europameisterschaften in Budapest im Freiwasserschwimmen nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können.

Der 23 Jahre alte Doppel-Weltmeister belegte im Rennen über die nicht-olympischen fünf Kilometer mit seiner Zeit von 55:50,5 Minuten den neunten Platz. Den Sieg sicherte sich der Italiener Gregorio Paltrinieri. Silber holte Marc-Antoine Olivier aus Frankreich, Bronze ging an Paltrinieris Landsmann Dario Verani. Ruwen Straub belegte den zehnten Platz, Rob Muffels kam gut zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Japan auf Rang elf.

Bei Olympia zählt Wellbrock auf seiner WM-Gold-Strecke über zehn Kilometer zu den großen Favoriten. Für ihn war das Rennen im Lupa-See der erste internationale Wettkampf im Freiwasser seit mehr als einem Jahr.

Er und seine Konkurrenten hatten mit niedrigen Wassertemperaturen von rund 18 Grad im See am Stadtrand von Budapest zu kämpfen. Bei den Olympischen Spielen, die am 23. Juli in Tokio beginnen sollen, erwarten die Athleten gänzlich andere Bedingungen mit deutlich wärmerem Wasser.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-573524/2

