Wellbrock über Freiwasser-Bedingungen: „Besser als erwartet“

Goldkandidat Florian Wellbrock hat das erste Training auf der olympischen Freiwasserstrecke am Odaiba Marine Park in Tokio positiv überrascht.

„Das Wasser auf der Strecke ist sehr trüb. Man hat vielleicht eine Sichtweite von etwa 30 Zentimetern. Die Temperatur lag bei 28,3 Grad. Die Bedingungen sind also hart, aber insgesamt war es besser als erwartet“, sagte der Weltmeister. „Es ist abzuwarten, wie warm es sich dann tatsächlich anfühlt, wenn man sich zwei Stunden bei Maximalbelastung in der Sonne und dem warmen Wasser bewegt.“

Am Mittwoch (23.30 Uhr/MESZ) geht es für Wellbrock und Rob Muffels über zehn Kilomter um die Medaillen. Leonie Beck und Finnia Wunram sind einen Tag zuvor am Dienstag (23.30 Uhr/MESZ) an der Reihe. „Die Wasserqualität ist sogar besser als der Standard, allerdings hat man hier trotzdem nur rund 30 Zentimeter Sicht. Das heißt, dass wir zur Orientierung öfter den Kopf aus dem Wasser heben werden müssen als anderswo“, sagte Beck. „Wenn man direkt hinter jemandem schwimmt, sieht man gerade noch die Luftblasen des Beinschlags, aber ansonsten ist die vorweg Schwimmende schnell mal weg.“

Eine Schwierigkeit muss die 24-Jährige aber meistern. „Vom Dorf zur Strecke sind es nur 20 Minuten, allerdings fahren so früh noch nicht so viele Busse. Für uns ist die Abfahrt für 3.45 Uhr vorgesehen. Ich würde gerne lieber etwas später los und hoffe, da findet sich noch eine Lösung“, sagte die Würzburgerin. Startzeit des Rennens vor Ort ist um 6.30 Uhr.

Nachdem die deutschen Freiwasserschwimmer bei der WM vor zwei Jahren herausragend alle vier Olympia-Startplätze gesichert hatten, wollen sie nun in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Aussichtsreichster Kandidat ist Wellbrock.

© dpa-infocom, dpa:210802-99-665989/2

