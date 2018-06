Weitsprungelite trifft sich in Oberteuringen

Weitspringer wollen am Samstag, 9. Juni, in Oberteuringen Bestleistungen zeigen, denn es geht um EM-Tickets bei den Männern und Frauen. Zehn Teilnehmer mit Leistungen von über acht Metern haben sich angekündigt. Bereits zum vierten Mal organisiert die Leichtathletik Abteilung des SV Oberteuringen das Weitsprung-Meeting in ihrem Ort.

Ende Mai haben die deutschen Leichtathleten in Weinheim geglänzt. Auch die Weitspringer haben die tollen Bedingungen genutzt. Drei Frauen übertrafen die EM-Norm von 6,60 Metern deutlich, Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) hat mit 6,99 Metern sogar an der 7-Meter-Marke gekratzt.

Bei den Männer knackten bereits vier Springer die geforderten 7,95 Meter, weitere Athleten sind in Lauerstellung. „Spitzenathleten aus der deutschen und europäischen Weitsprungelite kämpfen unter anderem um die begehrten Tickets zur Leichtathletik-Europameisterschaft“, heißt es auf der Internetseite des SV Oberteuringen. Und tatsächlich haben sich für Oberteuringen die bisherigen Jahresbesten Stephan Hartmann (LG Nord Berlin/8,20) und Vorjahressieger Julian Howard (LG Karlsruhe/8,20) angemeldet. Auch Fabian Heinle (VfB Stuttgart), der 2015 mit 8,25 Metern in Oberteuringen die bisherige Rekordweite erzielte, steht auf der Teilnehmerliste.

Alyn Camara (ASV Köln) wird am Samstag ebenfalls am Start sein. Er hat 2016 mit 8,21 an gleicher Stelle sein Olympia-Ticket gelöst. Mit Benjamin Gföhler (LC Zürich/8,13) und Christopher Ullmann werden die stärksten Schweizer erwartet. Dazu gesellen sich fünf finnische Athleten mit Meldeweiten jenseits der acht Meter. Insgesamt haben zehn von 23 gemeldeten Springern diese internationale Marke schon übertroffen.

Bei den Frauen ist die bisherige Starterliste übersichtlicher. Die bisherigen Jahresbesten Mihambo (LG Kurpfalz) und Moguenara (TV Wattenscheid/6,84) werden nicht dabei sein. Dafür machen sich auf Platz drei und vier Nadja Käther (HSV/6,70) und Melanie Bauschke (LAC Berlin) Hoffnung auf einen EM-Startplatz. Die „Oberteuringer Rekordhalterin“ Alexandra Wester vom ASV Köln (6,79) kam bisher nicht recht in Schwung und wird voraussichtlich fehlen. Für Spannung in Oberteuringen ist trotzdem gesorgt, denn der Wettkampf ist für die Weitspringer eine wichtige Station auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt: Die Europameisterschaft vom 6. bis 12. August in Berlin.