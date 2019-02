Weißkirchen und Li gewinnen Einzeltitel

Von Schwäbische Zeitung

Ein 17-Jähriger ist am Samstagabend in Kehlen von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der Jugendliche wollte den Bahnübergang trotz Rotlicht und geschlossener Schranken überqueren, um offensichtlich den bereits am dortigen Haltepunkt stehenden Regio-Shuttel, der in Richtung Friedrichshafen unterwegs war, zu erreichen. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit.

Dabei übersah er jedoch den mit etwa 100 Fahrgästen besetzten Interregio-Express in Richtung Ravensburg, der in Kehlen nicht hält.