Wehen Wiesbaden verpasst Dreier im Abstiegskampf

Verendete Schweine im Morast – der Tierhaltungsskandal auf einem Hof bei Mengen am vergangenen Wochenende hat in der gesamten Region für Entsetzen gesorgt. Sieben tote Tiere entdeckten Tierschützer in einem Auslauf auf der Rückseite des Geländes – und riefen die Polizei.

Obwohl das Veterinäramt am Dienstag fast alle der auf dem Hof lebenden Tiere beschlagnahmte, eskaliert der Fall nun weiter. Tierschützer Horst Fallenbeck berichtet von einer erhaltenen Morddrohung, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Hofeigentümer, dessen Frau sowie ...