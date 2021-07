Weghorst wünscht sich Barcelona als Champions-League-Gegner

Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst wünscht sich den FC Barcelona als Gegner in der Champions League.

„Ich war noch nie im Camp Nou. Und ich möchte da nur hin, wenn ich darin auch spielen darf“, sagte Weghorst in einem Interview des Sportbuzzer. Der VfL Wolfsburg hat sich als Tabellen-Vierter der Vorsaison für die Fußball-Königsklasse qualifiziert. Für den Niederländer werden es die ersten Einsätze in der Champions League. Die Auslosung der Vorrunden-Gruppen findet am 26. August statt.

© dpa-infocom, dpa:210724-99-508779/2

Interview