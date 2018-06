Wechsel von Anelka nach Brasilien geplatzt

Belo Horizonte (dpa) - Der Wechsel des französischen Fußballprofis Nicolas Anelka zum brasilianischen Verein Atlético Mineiro ist geplatzt. Der Erstliga-Club erklärte nur rund zehn Tage nach der verkündeten Einigung über einen Wechsel Anelkas, dass der Vertrag „gecancelt“ werde.

Zur Begründung verwies Fußballdirektor Eduardo Maluf mit deutlicher Verärgerung auf mehrmalige Verzögerungen bei der Anreise Anelkas. Der Club habe dem Spieler eine Frist bis Montag gesetzt, um sich in Brasilien zu präsentieren. Doch sei der 35-Jährige bei einem Muslimen-Treffen in Kuwait und deshalb nicht erschienen. Maluf kritisierte, dass der Spieler den Verein nicht über seinen Aufenthalt in Kuwait informiert habe. Atlético schloss eine Beschwerde bei der FIFA nicht aus.

Anelka hatte den englischen Verein West Bromwich Albion Mitte März verlassen. Der französische Ex-Nationalspieler war in seiner Karriere bereits bei Real Madrid, Liverpool, Juventus Turin, Paris St. Germain und Arsenal unter Vertrag. 2000 gewann er mit Frankreich die Europameisterschaft.

