Wechsel perfekt: Däne Skov unterschreibt bei TSG Hoffenheim

Der Transfer des dänischen Nationalspielers Robert Skov zum Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim ist perfekt.

Der 23 Jahre alte Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, teilte der Club mit. Skov kommt vom dänischen Meister FC Kopenhagen und ist nach Philipp Pentke, Konstantinos Stafylidis, Sargis Adamyan und Ihlas Bebou der fünfte Neuzugang der TSG.

In der abgelaufenen Saison hatte er in 34 Partien 30 Treffer erzielt und zehn Vorlagen gegeben. Dabei knackte er den 21 Jahre alten Liga-Torrekord, den der ehemalige Schalke-Stürmer Ebbe Sand im Jahr 1998 für Brøndby IF aufgestellt hatte. Der 2018 in Dänemark zum „Spieler des Jahres“ gewählte Skov hat bereits drei Saisonspiele für Kopenhagen absolviert, da die Saison in Dänemark schon seit dem 14. Juli läuft.

