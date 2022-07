Wasserspringerin Punzel Vierte vom Drei-Meter-Brett

Wasserspringerin Tina Punzel hat bei den Weltmeisterschaften in Budapest den vierten Platz belegt. Die 26-Jährige erhielt für ihre fünf Sprünge im Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett 315,60 Punkte. Zu Bronze fehlten ihr 10,25 Zähler.

Den Sieg sicherte sich wie erwartet die chinesische Olympiasiegerin Chen Yiwen vor der Kanadierin Mia Vallée. Den dritten Podestplatz holte Chang Yani aus China.

Vor dem letzten WM-Tag stehen die deutschen Springerinnen und Springer weiter bei einer Medaille in der ungarischen Hauptstadt. Am 26. Juni hatten Timo Barthel und Lars Rüdiger Bronze im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen.

Die zweite deutsche Finalteilnehmerin Lena Hentschel belegte den zwölften Platz. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatten Punzel und Hentschel im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett Bronze geholt. In dieser Disziplin treten sie zum WM-Abschluss am Sonntag erneut gemeinsam an.

