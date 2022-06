Wasserspringer Wassen und Barthel Vierte im Mixed-Team

Die deutschen Wasserspringer Elena Wassen und Timo Barthel haben bei den Weltmeisterschaften in Budapest Platz vier im Mixed-Team-Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett und Turm belegt. Das Duo schaffte im Finale 354,35 Punkte.

Weltmeister wurden die Chinesen Yuming Bai/Quan Hongchan mit 391,40 Zählern vor den Franzosen Jade Gillet/Alexis Jandard (358,50) und Andrea Spendolini/James Healty aus Großbritannien (357,60).

„Natürlich sind wir jetzt traurig, weil wir zum dritten Platz nur drei und zum zweiten Platz nur vier Punkte Rückstand haben“, sagte Wassen und Barthel ergänzte: „Es war unser erster Team-Event hier bei der WM zusammen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, sind gut gesprungen. Wenn uns einer den vierten Platz vorher gesagt hätte, wir hätten ihn sofort unterschrieben. Dass es jetzt so knapp ist zu den Medaillen, ist natürlich schade.“

Bis das Ergebnis offiziell wurde, vergingen endlose Minuten. Die Jury musste die Punkte neu berechnen. Bis dahin waren die Deutschen auf Rang sechs geführt worden. „Wir wussten, dass wir mehr Punkte bekommen, weil die Schwierigkeitsgrade in den ersten Runden falsch angegeben waren. Aber dass es so knapp an den Medaillen ist, wussten wir nicht“, sagte Wassen.

Im Mixed Team müssen jeweils drei Sprünge von der Sportlerin und drei vom Sportler vom Brett und vom Turm gezeigt werden. Dabei muss jeder Sportler mindestens einmal vom Brett und einmal vom Turm antreten.

