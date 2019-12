Wasmeier über Dreßen: Kann die Abfahrt wirklich dominieren

Amazon will in Ostwürttemberg ein Verteilzentrum bauen. Und hier kommt die Stadt Schwäbisch Gmünd ins Spiel. Die bietet sich aus Sicht des Onlinehändlers als Standort an. Die Rahmenbedingungen stehen in der Beschlussvorlage des Verwaltungsausschusses, der am Mittwoch eine erste Entscheidung treffen soll.

Das Grundstück müsse laut Amazon etwa 25.000 bis 30.000 Quadratmeter groß sein. Der Standort soll eine sehr gute Anbindung an die B29 haben.