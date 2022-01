Washingtons NFL-Team gibt neuen Namen und Logo bekannt

Das Washington Football Team wird Anfang Februar einen neuen Namen und ein neues Logo bekannt geben, teilte der NFL-Club mit.

Den von vielen Fans favorisierten Namen Wolves oder RedWolves könne er wegen markenrechtlicher Probleme ausschließen, schrieb Team-Präsident Jason Wright in einem Statement auf der Webseite des Clubs. Da man um die Bedeutung des Namens wisse, „wollten wir keinen Weg gehen, der mit rechtlichen Hürden gespickt sein könnte“, schrieb Wright.

Laut der Club-Vorsitzenden Tanya Snyder sind noch die Namen Armada, Brigade, Commanders, Defenders, Presidents und Redhawks im Rennen, auch weiterhin als „Football Team“ aufzulaufen, sei eine Option.

Washington hatte sich im Jahr 2020 als erstes Team einer der großen nordamerikanischen Profisportligen von seinem umstrittenen Namen und Logo mit Bezügen zu den amerikanischen Ureinwohnern getrennt. Zuvor hieß das Team mehr als 80 Jahre lang Redskins.

Ursprünglich sollte ein neuer Name innerhalb von wenigen Monaten gefunden werden, doch der Prozess zog sich und so spielte Washington nun zwei Saisons als „Football Team“ in der NFL.

Der Major-League-Baseball-Club aus Cleveland folgte dem Beispiel und heißt mittlerweile nicht mehr Indians sondern Guardians. Das Baseball-Team der Atlanta Braves sowie der Eishockey-Club Chicago Blackhawks haben dagegen bislang betont, ihren Namen zu behalten.

