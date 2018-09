Warum es beim VfB Stuttgart kriselt

Manchmal kann Fußball sehr einfach sein. „Die Aufgabe von Tayfun Korkut wird sein, eine Mannschaft zu finden, die ein Bundesligaspiel gewinnen kann“, sagte VfB-Idol Karl Allgöwer kürzlich anlässlich des 125. Geburtstags der Stuttgarter. Bloß: Auch in den zwei Spielen seither hat es jener Korkut nicht geschafft, eine in sich stimmige Elf zu finden, die hinten wehrhaft wirkt und vorne Chancen kreiert. Und so könnte am Samstag gegen Werder Bremen (15.30/Sky) ein Endspiel auf den Trainer zukommen.

Kompakt stehen

Längst brodelt es bei den VfB-Fans, Kritiker werfen Korkut jenen fehlenden Offensivplan vor, der ihm trotz talentierter Kader bereits auf seinen Stationen Kaiserslautern, Hannover und Leverkusen zum Verhängnis geworden sei. Kompakt stehen, das habe er zu Beginn bei allen vier Clubs gepredigt – am erfolgreichsten beim VfB – danach aber sei nichts mehr gekommen.

Gerade mal zwei Zähler geholt

Tatsächlich holte Korkut in der Rückrunde 31 Zähler in 13 Spielen bei 20:10 Toren, oftmals dank Konter und der Kunst, ein 1:0 über die Zeit zu bringen. Inzwischen steht die Null nur noch vorne: In den sechs Spielen der neuen Saison plus Pokal holte der VfB gerde mal zwei Zähler bei 3:11 Toren. Frappierend: Alle Treffer wurden beim 3:3 in Freiburg erzielt. Nur 15 Chancen kreierte der VfB in den fünf Ligaspielen, mit Abstand die wenigsten der 18 Clubs. Wie soll man so ein Spiel gewinnen?

Schlittert er in die Krise? VfB-Coach Tayfun Korkut. (Foto: Imago)

Korkut hat viel experimentiert. In Leipzig versuchte er es mit neuen Außenverteidigern und vorne mit einer Raute, die zuweilen zum 4-1-4-1 neigte, doch die Änderungen gingen nach hinten los. Pablo Maffeo und Borna Sosa waren mit Leipzigs schnellen Außen ebenso überfordert wie der VfB mit dem Ballbesitz, den RB ihnen schenkte und dadurch zeigte, wie man diese Stuttgarter schlägt: indem man sie selbst auskontert.

Der „Spiegel“ belegte anhand der Daten, dass Dennis Aogo mit Spieleröffnung und Balleroberung ebenso überfordert war wie sein auf diversen Positionen entäuschender Vorgänger Gonzalo Castro, dass von den Außen Thommy und Akolo so gut wie nichts kam – jedenfalls keine Torgefahr –, und dass Stürmer Mario Gomez in der Luft hing. 28 Mal passte der VfB in der 20. Minute den Ball hin und her, ohne dass er den Mittelkreis überschritt – ein Zeichen der Hilflosigkeit. Nur Santiago Ascacibar und Kapitän Christian Gentner wehrten sich mit Verve gegen die nächste Pleite, Letzterer sprach danach von Angst in den Köpfen.

Wie Glaube, Liebe, Hoffnung, die Antagonisten der Angst, und vor allem Kreativität ins VfB-Spiel einkehren sollen, bleibt die Frage. Der von Wolfsburg zurückgeholte Daniel Didavi, eigentlich der Mann für letzte Pässe und Tore aus der zweiten Reihe, steht nach Achillessehnenproblemen zwar heute wieder im Kader, wird aber Zeit brauchen. Anastassios Donis, bester Mann beim 0:3 gegen Bayern, scheint seit seiner Trainerkritik danach untendurch zu sein. Und Daniel Ginczek, der im Frühling für Mario Gomez mitlief auch selbst siebenmal traf, ist längst in Wolfsburg. Der VfB, sagte er im Sommer, habe ihm klargemacht, dass er nicht mit ihm plane.

Routiniers überschätzt

Eine Einschätzung, die Kaderplaner Michael Reschke nun um die Ohren fällt. Reschke hat viel Fantasie und Potenzial eingekauft, aber wenig Realität - Routiniers wie Aogo und Castro hat er überschätzt, die Wichtigkeit eines Ginczek oder auch von einem Teamplayer wie Matthias Zimmermann dagegen unterschätzt. „Stuttgart hat Qualität geholt und Mentalität abgegeben”, sagte Zimmermann, ehe er mit Düsseldorf ums Haar beim VfB gewann.

Einen Mentalitätsjoker hat Korkut immerhin noch: Holger Badstuber, den er nach seinen Fehlern zum Start - wie im Vorjahr mit Erfolg - auf der Sechs ausprobieren könnte. Badstuber kann mitreißen, Bälle erobern und feine Pässe spielen. Exakt das, was der VfB derzeit braucht.