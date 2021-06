Warum das DFB-Team Ungarn nicht zu „Gulasch“ verarbeiten wird

Der Spieltag, Deutschland gegen Ungarn – verbunden damit die Frage: Was kommt auf den Tisch? Bier und Chips, die das Gegrillte im Grill-Weltmeisterland abrunden? Oder lieber passend zum Gegner Gulasch mit Paprika und Majoran, mit Zwiebeln, Kümmel und Knoblauch?

Kleine Landeskunde für den Mittwochabend zum Angeben: Was wir Gulasch nennen, ist in Ungarn das „Pörkölt“ bzw. „Paprikás“. Nur im Ursprungsland ist ein „Gulyás“ eine Suppe. Und in der ungarischen Sprache bezeichnet „Gulyás“ eigentlich den Rinderhirten.

Und beim DFB-Team?

Der Niederbayer Anton Schmaus (gibt es einen passenderen Namen?) ist seit 2017 Chefkoch der deutschen Nationalmannschaft.

Bei „fitbook.de“ verriet er kürzlich: „Am Spieltag gibt es Klassiker, die nicht fehlen dürfen: Pasta Bolognese oder mit Tomatensoße und Grießbrei bzw. Milchreis. Das sind Mahlzeiten, die zum Ritual der Mannschaft gehören.“

Aber auch Sonderwünsche werden erfüllt, so Schmaus: „Es gibt einen, der will immer ein Honigbrot vor dem Spiel, ein anderer braucht frisch gepresste Rote Bete mit Ingwer.“

Na dann: Guten Hunger!

EM-Reporter Patrick Strasser berichtet täglich in seiner Kolumne „Reingegrätscht“ mit einem zwinkernden Auge von der Fußball-Europameisterschaft.