Waliser Wayne Warren gewinnt Titel bei der BDO-Darts-WM

Von Schwäbische Zeitung

Ein 41-jähriger Mann steht unter Verdacht, in Krauchenwies in der Nacht auf Samstag zwei Brände gelegt zu haben. Auf dem Gelände des Columbus-Verlags soll er 35 Paletten mit bereitgestellter Ware angezündet haben, die sich laut Polizeibericht nicht selbst entzünden können.

Nach Polizeiangaben hat sich der 41-Jährige in verdächtiger Weise in Brandortnähe aufgehalten. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 40.000 Euro. In der selben Nacht soll der 41-Jährige gegen Mitternacht in der Straße „Am Angel“ einen Kleidercontainer angezündet ...