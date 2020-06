Waldhof zieht gleich - Haching verpasst Sprung an Spitze

Janek Jungnickel will im Gewerbegebiet Wachtelhau in eine stattliche Solaranlage investieren. Kürzlich hat er zusammen mit einem Geschäftspartner einen Mietpark errichtet. Nun sollen die Dächer der Hallen und Garagen mit Solarmodulen aufgerüstet werden. 300 Kilowattstunden Strom könnte die Anlage in der Spitze erzeugen. Das ist zu viel für das lokale Netz der Stadtwerke Sigmaringen. Und damit fangen die Probleme an.

Der Solaratlas des Landkreises führt die Kreisstadt unter allen Gemeinden abgeschlagen auf dem hintersten Platz: ...