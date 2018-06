Wahler: „Der Abstieg wäre eine Katastrophe“

Der VfB Stuttgart hat sich am Mittwoch auf den Weg nach Mallorca gemacht. Das Kurztrainingslager des Fußball-Bundesligisten ist quasi der Griff nach dem letzten Strohhalm im Abstiegskampf. Bernd Wahler, der Präsident des Traditionsklubs, weiß um die Nöte seines Vereins. Dennoch leistet der Klubchef weiter Basisarbeit. Voller Optimismus wirbt er auf den Regionalversammlungen im Land bei den Mitgliedern um Zustimmung für die Ausgliederung der Profiabteilung, zuletzt am Dienstagabend in Biberach. Davor besuchte der 57-Jährige die „Schwäbische Zeitung“ in Ravensburg. Im Redaktionsgespräch im Medienhaus sprachen Hendrik Groth, Jürgen Schattmann und Jochen Schlosser mit ihm über die schwierige Situation.

Auf Mallorca soll die Mannschaft Energie für die entscheidenden drei Partien im Abstiegskampf tanken. Am Montag jedoch geht es zum direkten Konkurrenten nach Bremen. Da droht wieder schlechtes Wetter und ein tiefer Platz ...

Der Platz war und ist sicher nicht unser Problem, und in Bremen wird es gewiss nicht schneien. Wir wollen uns einfach optimal vorbereiten für dieses entscheidende Spiel – weg vom Gewohnten. Wir fokussieren uns voll auf das Ziel Klassenerhalt.

Wer hätte gedacht, dass dies noch nötig sein würde. Sie selbst haben gesagt, Sie seien „extrem sauer“ über diese Entwicklung. Auf wen sind Sie denn sauer?

Es ist unnötig gewesen. Wir haben definitiv einen Kader, der gut genug ist, um die Klasse zu halten. Grippevirus hin, Verletztenmisere her.

Jedoch wirkte das Team zuletzt nicht sehr kämpferisch. In den letzten zwei Spielen gab es keine einzige Gelbe Karte gegen den VfB.

Zugegeben, ich hätte mir das Quäntchen mehr Einsatz und Engagement gewünscht, in den letzten Spielen hätten sich die Spieler noch mehr zerreißen können. Das haben wir auch deutlich adressiert.

Adressiert? Haben Sie selbst zur Mannschaft gesprochen?

Adressieren heißt, dass ich mit Robin Dutt (Sportvorstand, die Red.) und Trainer Jürgen Kramny spreche. Es geht darum, dass die Mannschaft Reaktion zeigt, und nicht darum, dass ich meinen Frust loswerde.

Kapitän Christian Gentner hatte zuletzt angedeutet, dass der eine oder andere Kollege mit den Gedanken schon beim neuen Klub sei. Glauben Sie, dass dies etwa auf den umworbenen Filip Kostic oder Daniel Didavi, der ja nach Wolfsburg wechseln wird, zutrifft?

Den Eindruck habe ich nicht. Daniel Didavi war auch zuletzt einer der Aktivposten. Es ist ja oft die Rede von unseren Offensivqualitäten. Er ist da, genau wie Filip Kostic und Timo Werner, ein wesentliches Element. Es wird insgesamt Zeit, diese Qualitäten wieder voll in die Waagschale zu werfen.

Beim VfB gibt es seit Jahren Probleme in der Abwehr. Nur Bremen hat diese Saison ebenso viele Gegentore kassiert. Warum hat sich daran seit Jahren nichts geändert?

Es stimmt, dass uns in der Defensive die Stabilität fehlt. Aber den Vorwurf, dass wir nichts getan haben, lasse ich nicht gelten. Wir haben vor der Saison Emiliano Insúa für links geholt, in der Winterpause Kevin Großkreutz für rechts. Auch auf der Innenverteidigerposition haben wir erst Toni Sunjic verpflichtet und dann im Winter mit Federico Barba einen weiteren Spieler dazugeholt. Eingespielt hat sich die Mannschaft in der Wintervorbereitung und zu Beginn der Rückrunde mit Daniel Schwaab und Georg Niedermeier in der Innenverteidigung, dadurch fehlte den anderen Spielern für diese Position etwas die Spielpraxis.

Generell jedoch konnte der VfB Klassespieler, die hier ausgebildet wurden, nicht halten: Antonio Rüdiger, Bernd Leno, Joshua Kimmich. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Da muss dem Klubchef das Herz bluten, oder nicht?

Die hätten wir natürlich alle gerne noch! Aber ganz grundsätzlich gesprochen muss der VfB eben auch Einnahmen durch Transfers erzielen. Das Thema Joshua Kimmich ist übrigens ein ganz spezielles. Ihn hatte man damals schon mit der Ausleihe nach Leipzig ein Stück weit verloren. Wenn dann ein Angebot vom FC Bayern München kommt, ist leider nicht viel zu machen – und natürlich hat uns das Geld auch geholfen. Von der Qualität, vom Potenzial her, wäre ich froh, wenn Joshua Kimmich noch beim VfB wäre. In meiner Zeit als Präsident ist sicherlich Daniel Didavi der größte Verlust. Wir haben alles versucht, ihn zu halten. Wir müssen uns da nichts vorwerfen lassen. Daniel Didavi hat immer gesagt, ihm gehe es zuerst um die sportliche Perspektive – und zum Zeitpunkt, als er sich entschieden hat, stand Wolfsburg noch ganz anders da. Und natürlich wird sich auch sein Gehalt verbessern. Es wird immer so sein, dass uns Spieler wegen des Gehalts oder der sportlichen Perspektive verlassen.

Zählt der VfB somit zu den kleinen Klubs der Liga?

Die meisten Spieler, die wir abgeben mussten, sind zu Vereinen gewechselt, die finanziell und sportlich andere Perspektiven haben. Deswegen wollen wir raus aus dieser Abwärtsspirale! Deswegen streben wir mit der Vereinsentwicklung die Ausgliederung der Profiabteilung an, um mehr Handlungsspielraum zu haben. Wir sind nicht überschuldet. Wir wollen das machen, um in den Sport zu investieren. Es ist uns gelungen, uns umsatzmäßig und wirtschaftlich auf einem gewissen Niveau zu stabilisieren, aber sportlich sind damit kaum positive Entwicklungen möglich. Ein Beispiel: Der teuerste Transfer, den wir in meiner Zeit getätigt haben, war mit sechs Millionen Euro Filip Kostic. Viele sagen mir dann: „Das ist doch gar nichts, das ist doch nicht teuer!“ Aber ich kann Ihnen versichern: Für uns ist das teuer.

Deshalb tingeln Sie durch ganz Baden-Württemberg?

Genau – und um zu erklären, dass wir dann nicht das ganze Geld nehmen wollen, auf einen Schlag in zwei Spieler investieren und damit über die Maßen ins Risiko gehen würden. Aber wir müssen die nächste Stufe erreichen. Natürlich wollen wir uns von außen verstärken, aber vor allem auch Spieler halten können, damit beim VfB Kontinuität reinkommt und eine positive sportliche Entwicklung in Gang kommen kann.

Sie wollen aus der Abwärtsspirale raus, doch danach sieht es aktuell so gar nicht aus: Didavi geht, Kos-tic folgt vielleicht – und aktuell schwebt der VfB in Abstiegsgefahr. Wo sind die Verbesserungen?

Natürlich ist die Planung der nächsten Saison schwierig, wenn wir jetzt noch nicht mit Sicherheit wissen, in welcher Liga wir spielen. Auch deshalb wollten wir möglichst schnell ins gesicherte Mittelfeld. Dieses Ziel haben wir verfehlt. In der Rückrundentabelle sind wir unter Jürgen Kramny Siebter. Hätten wir das über die gesamte Saison geschafft, hätten wir jetzt die Ruhe, um Dinge zu verändern, um das Ruder zu drehen. Nun ist wieder alles dem Ziel Klassenerhalt untergeordnet. Aus diesem Teufelskreis müssen wir raus.

Hätte der VfB in der Vergangenheit häufiger offensiver und mutiger einkaufen müssen? Kevin Großkreutz war so ein Risikotransfer …

Finanziell betrachtet nicht. Es ist unsere Verantwortung, dass es diesen Verein in 123 Jahren auch noch gibt – so wirtschaften wir. Dennoch sind wir nicht nur in der Winterpause mit den Transfers deutlich mehr Risiko gegangen, als in der Vergangenheit. Das andere sind die Charaktere der Spieler. Kevin Großkreutz, auch Serey Dié sind Profis, die vor ihren Wechseln zum VfB vielleicht nicht nur positive Schlagzeilen produziert haben. Andererseits gab es immer den nachvollziehbaren Vorwurf, dass wir zu viele brave Spieler in der Mannschaft hätten. Deshalb haben wir Typen wie Kevin Großkreutz und Serey Dié geholt.

Spieler, die jetzt schmerzlich vermisst werden?

Diese Neuverpflichtungen haben ja gegriffen. Es ist schon so, dass uns die Mentalität eines Serey Dié oder eines Kevin Großkreutz hilft, wenn sie fit sind.

Auch in der Trainerfrage wird der VfB oft kritisiert. Fehlt da nicht eine klare Linie?

Um Jürgen Kramny gibt es keine Diskussion. Er leistet sehr gute Arbeit, von der wir überzeugt sind.

Gemeint war, dass es mit dem Konzepttrainer Zorniger und der Durchsetzung einer Spielphilosophie bis in den Jugendbereich wieder nicht funktioniert hat …

Daran hat sich nichts geändert. Uns wurde vorgeworfen: Da holen sie mit Thomas Schneider einen sogenannten Konzepttrainer – und dann kommt der Retter Huub Stevens. Sie holen mit Armin Veh einen anderen Trainertyp – und dann kommt wieder Huub Stevens. Sie holen mit Alex Zorniger einen Konzepttrainer …

… und dann kommt der Pragmatiker Kramny!

Das wird so dargestellt, als würden wir diesbezüglich keinen Plan verfolgen. Aber unser Konzept sieht vor, dass wir von der Jugend bis zu den Profis eine einheitliche Philosophie haben und so die Durchlässigkeit erhöhen. Als Huub Stevens kam, haben wir gesagt: Wir verlassen das Konzept, weil wir kurzzeitig alles dem Klassenerhalt unterordnen. So war das – und fertig. Jürgen Kramny war ja unser U23-Trainer, er steht für dieses Konzept. Genauso wie Alex Zorniger, der zusätzlich eine sehr extreme Spielidee verfolgt hat.

Wie schlimm wäre ein Abstieg?

Der Abstieg wäre eine Katastrophe. Wir sind kein kleiner Verein. Wir haben eine umfangreiche Infrastruktur, wir haben zahlreiche Mitarbeiter, wir haben ein Stadion für 60000 Zuschauer. Wir sind zwar auch ein Ausbildungsverein, aber wir sind eben auch mehr als das. Bei uns ist alles auf Erstklassigkeit ausgelegt. Wenn wir die Klasse nicht halten sollten, hat das erhebliche Konsequenzen für den ganzen Verein, die Profis, den Etat, die Mitarbeiter …

Könnte sich der VfB denn eine Mannschaft leisten, die direkt wieder aufsteigt?

Wir verbringen unsere Zeit momentan nicht mit Gedanken an die 2. Liga. Wir glauben an den Klassenerhalt.

Würde eine Ausgliederung des Profibereichs im Falle des Abstiegs überhaupt Sinn machen?

Derzeit hat der Klassenerhalt oberste Priorität, zeitgleich bereiten wir in Sachen Ausgliederung alles so weit vor, dass wir am 17. Juli bei der Mitgliederversammlung bereit sind.

Hauptinteressent für die dann verfügbaren Anteile wäre Daimler-Benz. Deren Interesse ist unabhängig von der Spielklasse?

Das Interesse der Daimler AG ist grundsätzlicher Natur. Aber es gibt auch hier Pläne – und die sind auch auf die Erstklassigkeit ausgelegt. Wenn sich daran etwas ändert, würden wir uns unterhalten.

Als Sie angefangen haben, waren Sie voller Euphorie und Optimismus, sie sprachen von der Champions League. Das hat sich im Laufe der Jahre relativiert?

Wenn man einen Verein näher kennt, wenn man alle Details kennt, merkt man: Das wird länger dauern. Aber mein Optimismus ist unverändert da, der Anspruch ist auch da, aber ich weiß: Der Weg ist länger.

Wie sieht Ihre neue Vision aus? Wo steht der VfB in fünf Jahren?

Wir haben ein gemeinsames Leitbild entwickelt: „Mit der Kraft der eigenen Jugend international Fußball spielen“. Darauf arbeiten wir hin, da wollen wir hin. Wir wollen im Jugendbereich Spieler entwickeln, die zu Säulen der Profimannschaft werden, diese dann langfristig halten und so Identifikation in der Region, in der Stadt stiften. Der VfB Stuttgart soll, auch wenn wir das hin und wieder verlassen haben, für eine gewisse, offensive Art von Fußball stehen. Da müssen wir wieder hin. Das ist unser Ansatz, doch ich muss mir den Vorwurf gefallen lassen: Solange das auf dem Rasen nicht zu sehen ist, klingt das etwas nach Sonntagsreden. Ich bin davon überzeugt, dass wir insgesamt auf dem richtigen Weg sind, aber ich kann natürlich die Unzufriedenheit der Fans nachvollziehen: denn wir sind 15. der Tabelle.

Die Ausgliederung würde auf einen Schlag viel Geld bringen. Müsste man nicht mit einem Teil dieses Geldes die sportliche Wende in die Wege leiten?

In unserer Broschüre zur Ausgliederung steht, dass wir 40 Prozent direkt in den Kader investieren wollen. Einen Teil dieser Einmalzahlung sehe ich als Anschubfinanzierung, den Rest werden wir so investieren, dass uns jährlich im Etat mehr zur Verfügung steht. Diesen Etat haben wir gesenkt von 70 auf 40 Millionen Euro. Die Top5-Vereine haben alle Etats von über 100 Millionen, der FC Bayern nächste Saison wohl über 200. Und die Lücke zwischen denen, die international spielen, und den anderen wird ja immer größer.

Dennoch liegen Sie mit Ihrem Etat in der oberen Hälfte und kämpfen trotzdem seit Jahren gegen den Abstieg. Vor Ihnen stehen Vereine wie Mainz oder Augsburg, die weniger Geld zur Verfügung haben.

Es ist immer einfacher zu wachsen, als Rückgänge zu verwalten. Ein Aufsteiger wie Augsburg oder nun Darmstadt steigt auf mit circa 20Millionen Euro Etat und wächst dann Saison für Saison, selbst im vierten Bundesligajahr stehen sie vielleicht bei 35 oder 37 Millionen. Es ist deshalb viel schwieriger, etwas zu reduzieren als zu erhöhen. Erst recht, wenn die Planungssicherheit fehlt. Das schränkt den Handlungsspielraum bei langfristigen Verträgen ein. Und diese Kurve nach oben, die müssen wir jetzt wieder nehmen. Aber die nackten Tatsachen stimmen: Es gibt kleinere Vereine, die mehr Erfolg haben. Für uns heißt das: Wir müssen besser arbeiten.

Es kommen ja auch immer wieder die Fragen: Was ist aus den vielen Millionen für Mario Gomez oder Sami Khedira geworden?

Das sind Vorwürfe, die ich teilweise nachvollziehen kann. Wir müssen mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht, künftig besser umgehen.

Außerdem ist die Erwartungshaltung von Fans und Umfeld beim VfB Stuttgart eine völlig andere als in Augsburg oder Mainz.

Das ist richtig. Vom Umfeld, von den Sponsoren und den Spielern. Wir sind nach wie vor ein Verein mit einer gewissen Strahlkraft, wir stehen in der ewigen Bundesliga-Tabelle weit oben, wir gehören noch immer zu den Top30-Klubs in Sachen Umsatz. Das sind Dinge, auf die wir stolz sein können, aber dies kann auch eine Belastung sein. Wir müssen uns nach vorne entwickeln, wir können nicht von der Vergangenheit leben.

Deshalb werben Sie so energisch für diese Ausgliederung?

Wir wollen die Seele des Vereins nicht verkaufen, sondern erhalten. Wir wollen nur die wirtschaftliche Grundlage vergrößern. Die Gefahr, einfach weiterzudümpeln ist zu groß. Deshalb müssen wir jetzt handeln! Wir würden strategische Partner aus der Region dazunehmen, aber die Mitglieder würden immer das letzte Wort haben.

