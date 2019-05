Wagner steht in der Olympiarangliste ganz oben

Nach Platz zwei beim Judo-Grand-Prix im chinesischen Hohhot steht Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg in der Olympiarangliste auf Platz eins. Noch bis zum 25. Mai 2020 werden Punkte für die Spiele in Tokio vergeben. Es ist also noch ein langer Weg für die Ravensburgerin. Doch gleich beim ersten Turnier, dessen Ergebnis zu 100 Prozent ins Olympiaranking einfließt, distanzierte Wagner ihre nationale Rivalin Luise Malzahn.

Die heiße Phase der Olympiaqualifikation hat begonnen. In einem Jahr veröffentlicht die Internationale Judo Federation (IJF) das Ranking, das für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August 2020) maßgebend ist. Momentan liegt die Bundeswehr-Sportsoldatin Anna-Maria Wagner sehr gut im Rennen. Am Montag veröffentlichte die IJF die aktuelle Rangliste – Wagner liegt auf Platz eins und wäre damit Stand jetzt in Japan dabei. Luise Malzahn, mit der sich Wagner um das deutsche Ticket in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm duelliert, liegt auf Rang acht. Wagner hat 2170 Punkte, Malzahn 1662.

Die Athletin des KJC Ravensburg versucht in den kommenden zwölf Monaten noch möglichst viele Punkte für die Olympiarangliste zu sammeln. Denn ab sofort gehen alle Ergebnisse zu 100 Prozent in die Olympiawertung ein. Beim Grand Prix in China gingen mehr als 300 Athleten aus 43 Nationen an den Start, darunter 18 Judoka aus Deutschland. Für den Deutschen Judo-Bund war es ein äußerst erfolgreiches Grand-Prix-Wochenende mit einer Gold- und einer Silbermedaille sowie sechs Bronzemedaillen. Damit belegte der DJB Platz vier im Medaillenspiegel hinter Südkorea (4/0/2), Japan (3/2/1) und Nordkorea (2/0/0).

Sieg gegen die Olympia-Zweite

Anna-Maria Wagner verlor in der Klasse bis 78 Kilogramm das Finale gegen Fanny Estelle Posvite aus Frankreich, die Weltmeisterschafts-Dritte von 2015, in der Golden-Score-Verlängerung mit Wazaari-Wertung. Im Halbfinale hatte die 23-jährige Ravensburgerin die Olympia-Zweite Audrey Tcheumeo aus Frankreich in der Verlängerung besiegt. Zuvor gab es Siege gegen Shu Huei aus Taipeh sowie gegen die Koreanerin Lee Jeongyun. Luise Malzahn, die zweite starke Bundeskaderathletin in dieser Gewichtsklasse, musste sich in Hohhot mit Platz sieben zufrieden geben.

Für die Olympiaqualifikation zählen in diesem Jahr noch die Ergebnisse der Grand Prix’ in Montreal, Budapest, Zagreb und Taschkent, der Grand Slams in Brasilien, Abu Dhabi und Osaka, der European Games in Minsk vom 20. bis 23. Juni, der WM im August in Tokio und des Shenzhen Masters in China.