Wagner klettert in der Weltrangliste auf Rang neun

Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg ist gerade in absoluter Topform. Beim Grand Slam in Düsseldorf hatte die Judoka die Silbermedaille gewonnen, beim Grand Prix im marokkanischen Marrakesch wurde sie Erste. Und auch beim Grand Prix im türkischen Antalya setzte sich Anna-Maria Wagner nun in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm durch. In der Weltrangliste ist die Ravensburgerin nun Neunte, im Kampf um das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio holte sie wertvolle Punkte.

Drei Tage lang kämpften 481 Judoka aus 75 Ländern und sechs Kontinenten beim Grand Prix in Antalya. Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg zeigte erneut, dass sie derzeit zur absoluten Weltspitze in ihrer Gewichtsklasse zählt. Mit 4029 Punkten steht die Bundeswehrsportsoldatin, die in Köln lebt und trainiert, inzwischen auf dem neunten Platz in der Weltrangliste, was bedeutsam ist für die Olympiaqualifikation für Tokio. Nächste Station der World-Tour des Internationalen Judo-Verbands ist der Grand Slam vom 10. bis 12. Mai in Aserbaidschan.

Sehr fokussiert und stark präsentierte sich Anna-Maria Wagner in Antalya. In einem Feld von 22 Athletinnen startete sie im Pool C. Ihre erste Gegnerin Niurguiana Nikiforova aus Russland besiegte Wagner nach 2:01 Minuten mit Ippon. Nach einem weiteren Ipponsieg über Yahima Ramirez aus Portgal (3:21 Minuten) stand die KJC-Athletin im Halbfinale. Hier traf sie auf ihre nationale Konkurrentin Luise Malzahn vom SV Halle – Wagne rund Malzahn kämpfen um das Olympiaticket. Malzahn hatte Anastasiya Turchyn aus der Ukraine besiegt, die nach drei Shido-Strafen disqualifiziert wurde. Es war ein spannendes Halbfinale zu erwarten: Bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart hatte Wagner das Finale gegen ihre Rivalin verloren. Doch in der Türkei lief es für die Ravensburgerin besser. Die 22-jährige Europameisterschafts-Dritte besiegte Malzahn bereits nach 1:45 Minuten mit Ippon durch eine Kontertechnik.

Harte Wochen stehen an

Malzahn sicherte sich im kleinen Finale gegen Nefeli Papadakis aus den USA die Bronzemedaille. Anna-Maria Wagner stand im Finale – und auch hier setzte sie sich schnell durch. Bereits nach 1:48 Minuten zeigte der Arm des Kampfrichters Ippon für Wagner. Mit einem O-uchi-gari brachte sie die Kubanerin Kaliema Antomarchi zu Fall. Ein Ausruhen auf diesem Erfolg gibt es alleridngs nicht. Direkt nach dem Grand Prix folgt ein zwölftägiges Konditionscamp in Antalya. Nach einer normalen Trainingswoche geht es dann nach Paris zu einem fünftägigen Randori-Trainingslager. Nach einer weiteren Woche Erholung folgt der Grand Slam in Baku, von dort geht es direkt weiter nach Korea und dann nach China. Der Grand Prix in China ist das erste Turnier, dessen Resultate zu 100 Prozent für die Olympiaqualifikation zählen.